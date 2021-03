Verwunderung über Sonnenterrasse bei Promi-Wirtin Rosi

Nichts wird aus der Sonnenterasse auf dem Parkplatz der Sonnbergstube in Kitzbühel. Gestern Vormittag wurden noch schnell die Liegestühle entfernt.

Kitzbühel – „Unsere Sonnenterrasse wartet auf euch“ – mit dieser Ankündigung auf einem sozialen Netzwerk sorgte die Promi-Wirtin Rosi Schipflinger mit ihrer Sonnbergstube für ordentlich Aufregung in Kitzbühel. Dazu wurde noch ein mit Sonnenliegen und Stehtischen möblierter Parkplatz gepostet. So mancher Kitzbüheler kritisiert, dass das mit den Corona-Regeln wohl nicht in Einklang zu bringen sei.