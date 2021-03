Pflichttests bei Rückkehr nach Deutschland auf Mallorca gestartet

Die neue generelle Testpflicht für alle Flugreisen nach Deutschland hat am ersten Tag auf Mallorca keine größeren Probleme verursacht. Ein zwischenzeitlich diskutiertes Verbot in Deutschland für Auslandsreisen ist unterdessen offensichtlich vom Tisch. Innenminister Horst Seehofer bekräftigte am Dienstag den Appell, auf Reisen zu verzichten.

Die Testpflicht trat um 0.00 Uhr in der Nacht auf Dienstag in Kraft und soll vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Wer der Fluggesellschaft keinen Nachweis über ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf nicht in die Maschine einsteigen. Und wer positiv getestet wird, muss ebenfalls auf der Mittelmeer-Insel bleiben und in einem Hotel in Quarantäne gehen.