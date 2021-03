Italien verhängt Quarantäne bei Einreise aus EU-Ländern

Mit der Quarantäne auch bei der Einreise aus EU-Staaten will die italienische Regierung verhindern, dass viele Italiener über die Osterfeiertage ins Ausland verreisen. Von 3. bis 6. April wird Italien zur „Roten Zone“, die Italiener dürfen ihre Wohngemeinde nicht verlassen, um Angehörige in anderen Orten oder Regionen zu besuchen. Sie dürfen jedoch ins Ausland reisen, wenn sie negativ auf das Coronavirus getestet wurden.

Der Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, begrüßte die Verordnung des Gesundheitsministers. „Es ist absurd, dass Italiener über Ostern nicht die Parks besuchen können, jedoch auf die Kanarischen Inseln oder nach Griechenland fliegen können“, sagte Salvini bei einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten in Rom. Im Hinblick auf den Sommer rief Salvini Italiener und ausländische Gäste auf, in Italien zu urlauben, „dem schönsten Land der Welt“. Am Mittwoch soll Tourismusminister Massimo Garavaglia Sardinien als Covid-freie Insel präsentieren, die man nur mit negativem Testergebnis per Schiff oder Flugzeug erreichen kann.