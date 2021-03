„Ibiza-Preis“ für Handyvideo nach Terroranschlag in Wien

Mikail Özen hat den zum zweiten Mal vergebenen „Ibiza-Preis“ erhalten. Er wurde am Dienstag im Volkstheater für ein Handyvideo, das er im Anschluss an den Terroranschlag vom 2. November des Vorjahres in Wien in den sozialen Medien teilte, prämiert. Darin beschreibt er, wie er und ein Freund trotz hohem Risiko Erste Hilfe leisteten. Zudem betont er, dass Muslime zu Österreich stünden. Das Verbindende sei somit in den Vordergrund gerückt, begründete die Jury ihre Entscheidung.