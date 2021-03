Erdbeben der Magnitude 4,7 im Raum Neunkirchen

Im Raum Neunkirchen hat sich am Dienstagabend ein nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) „kräftiges Erdbeben“ ereignet. Es wies eine Magnitude von 4,7 auf. Die Erschütterungen um 18.25 Uhr wurden laut ZAMG im Bereich des Epizentrums „deutlich verspürt“. Das Beben sei auch „in weiten Teilen Österreichs wahrgenommen“ worden. Im Epizentrum seien leichte Gebäudeschäden möglich, teilte die ZAMG mit.

Erschütterungen wurden auch in der Slowakei wahrgenommen, besonders in der Hauptstadt. „Das Beben wurde von Menschen hauptsächlich im Bratislava-Stadtteil Petrzalka in höheren Stockwerken von Wohnblöcken gespürt“, sagte Kristian Csicsay von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (SAV) der slowakischen Nachrichtenagentur TASR.