Impfchefin gegen AstraZeneca-Stopp

In Österreich wird es anders als in Deutschland zu keiner altersmäßigen Einschränkung vom Corona-Impfstoff AstraZeneca kommen, wenn es nach der Leiterin des Impfgremiums Ursula Wiedermann-Schmidt geht. In der „ZiB2“ konzedierte sie Dienstagabend jedoch, dass die Impfung in Einzelfällen „sehr dramatische, aber sehr seltene Ereignisse“ auslösen dürfte. Dennoch gelte es die Relation zwischen Nutzen und Risiko zu wahren.