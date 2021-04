Markus Rinner ist neuer Stamser Bürgermeister

Stams – Eine Sitzung mit nur zwei Tagesordnungspunkten wird es bis zu den Wahlen in Stams wohl nicht mehr geben. „Ich will keine Schonfrist!“, gibt der frisch gewählte Bürgermeister Markus Rinner in seiner Antrittsrede zu verstehen: „Denn für eine Schonfrist haben wir nicht die Zeit. Wir haben eine lange Liste, die wir noch im heurigen Arbeitsjahr umzusetzen haben. Und es gibt viele weitere Punkte, wo Weichenstellungen für die Zukunft getroffen werden müssen.“ Er jedenfalls öffne seine Arme, auch in Richtung Opposition, um sachlich und konstruktiv für die Gemeinde Stams arbeiten zu können. Diese Aussage hat deshalb Symbolcharakter, da die Opposition kurz zuvor mit Peter Thaler einen Gegenkandidaten nominiert hatte.