Die grüne Lunge hilft durch die Krise und schützt das Klima

Innsbruck, Wien – Der Wald erfüllt viele Funktionen. Er ist Rohstofflieferant und Biotop gleichermaßen, er speichert Kohlendioxid, vielen dient er als Erholungsraum, manchen auch als Trainingsgelände. Fakt ist: Ein intakter Wald ist den Menschen in Österreich wichtig. Das zeigt auch eine landesweite SORA-Umfrage im Auftrag der Österreichischen Bundesforste (ÖBf). 77 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass Wälder in Zukunft noch wichtiger werden, als sie es heute schon sind. „Gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten der Pandemie spielt der Wald eine entscheidende Rolle für die Gesundheit“, sagt ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager.