Bundesheer: „Das größte Risiko geht von einem Blackout aus“

Wien – Pandemie, islamistischer Terroranschlag in Wien, Cyberangriffe: Mehrere Bedrohungsszenarien, die das Bundesheer in seiner „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau“ der vergangenen Jahre erwähnt hat, sind 2020 tatsächlich eingetroffen. Auch einen „Beinahe-Blackout“ – also einen großflächigen Stromausfall – habe es zuletzt gegeben. Und wie in den vergangenen Jahren erwarten die Experten, dass sich die Sicherheitslage in Österreich und in Europa heuer verschlechtert.