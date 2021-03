Viel Kritik für Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht

Intensiv wurde in den vergangenen Wochen diskutiert, wie man Amanda Gormans bei der Inauguration von US-Präsident Joe Biden vorgetragenes Gedicht „The Hill We Climb“ übersetzen kann. Teils wurde renommierten Übersetzern die Aufgabe wieder entzogen, teils legten sie diese selbst zurück. Hoffmann und Campe entschied sich für die deutsche Version für ein dreiköpfiges Team. Das Ergebnis ist nun erschienen und hat bereits reichlich Kritik einstecken müssen.

Im „Standard“ wird das Ergebnis als „Fiasko“ bezeichnet. Was von Literatur- und Lyrikübersetzerin Uda Strätling, Autorin Kübra Gümüşay und Journalistin sowie Rassismusforscherin Hadija Haruna-Oelker im zweisprachigen Band mit dem deutschen Zusatztitel „Den Hügel hinauf“ fabriziert wurde, sei „in höchstem Maß missglückt“. So reiche der Platz im Artikel nicht, „um alle Ärgernisse aufzuzählen“, heißt es weiter. „Stilistische Kniffe wie Dramatik und Aktion finden sich in der Übersetzung grundsätzlich nicht, jedes starke Bild wurde verwaschen.“