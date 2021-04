Prozess nach Streit: Polizisten mit Sprung aus dem Fenster gedroht

Innsbruck – Am 26. Dezember war es für ein Unterländer Pärchen in den Morgenstunden mit dem Weihnachtsfrieden jäh vorbei. Grund war wohl ein Gelage mit Freunden am Vorabend, bei dem raue Mengen an Hochprozentigem geflossen waren. Im Restalkohol fielen dann zwischen dem Paar derart unschöne Worte, dass die Frau zu Freunden ziehen wollte. Um dies zu verhindern, griff der gestern am Landesgericht angeklagte 36-Jährige zu allen Mitteln.