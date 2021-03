Watergate-Schlüsselfigur G. Gordon Liddy gestorben

Der 1930 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Liddy interessierte sich Medienberichten zufolge früh für Nazi-Deutschland. Er habe einen „elektrischen Stoß“ in seinem Körper gespürt, wenn er Adolf Hitler im Radio gehört habe, zitierte ihn die „Washington Post“. Für den jungen Liddy verkörperte Hitler demnach die „Macht des Willens“.

Weltweite Bekanntheit erlangte Liddy später durch seine Rolle in einem der größten Politskandale in der jüngeren US-Geschichte, der Watergate-Affäre, benannt nach einem Gebäudekomplex in Washington. Dort befand sich das Hauptquartier der Demokratischen Partei, in das 1972 Einbrecher eindrangen, unter anderem um Abhöranlagen zu installieren. Der frühere FBI-Agent und Anwalt Liddy, der zu jener Zeit für die Wiederwahl des Republikaners Nixon arbeitete, war maßgeblich an der Planung und Ausführung beteiligt.