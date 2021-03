Medwedew, Tsitsipas, Rublew plangemäß im Miami-Viertelfinale

Vier aus den Top Acht der Gesetztenliste haben das Viertelfinale des Masters-1000-Tennisturniers in Miami erreicht. Mit Daniil Medwedew (RUS-1) und Roberto Bautista (ESP-7) spielen am (heutigen) Mittwoch zwei von ihnen gegeneinander um das Semifinale. Das zweite Mittwoch-Viertelfinale bestreiten Jannik Sinner (ITA-21) und Alexander Bublik (KAZ-32). Am Donnerstag spielen Sebastian Korda (USA) - Andrej Rublew (RUS-4) und Hubert Hurkacz (POL-26) - Stefanos Tsitsipas (GRE-2).