Italienischer Marine-Kapitän und russischer Diplomat in Haft

Wegen des Verdachts der internationalen Spionage sind am Dienstagabend in Rom ein Fregatten-Kapitän der italienischen Marine und ein russischer Offizier festgenommen worden. Der Italiener soll dem Diplomaten bei einem Treffen auf einem Parkplatz in Rom vertrauliche NATO-Dokumente gegen 5.000 Euro übergeben haben. Italiens Außenminister Luigi Di Maio zitierte den russischen Botschafter in Italien, Sergej Razov, ins Außenamt.