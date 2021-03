Weltmeister engagieren sich in neuer Rennserie für Umwelt

Mit Motorsport-Weltmeistern als Team-Gründer und am Steuer sowie an stark betroffenen Schauplätzen will die neue Auto-Rennserie Extreme E auf die zerstörerischen Folgen des Klimawandels hinweisen. Der erste der fünf Offroad-Bewerbe mit vollelektrischen SUVs geht am Wochenende im Wadi Rum bei Al-Ula in Saudi-Arabien in Szene. Die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg leiten zwei der neun gemischten Teams.