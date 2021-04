Swarco Raiders starten in Saison: „Wir sind der Titelverteidiger“

Innsbruck – Es klingt eigenartig, aber wenn am 10. April die Swarco Raiders bei den Graz Giants am Rasen auflaufen werden, ist es erst die Premiere für Headcoach Kevin Herron. Die Corona-Pandemie hat für diese Kuriosität gesorgt. An Motivation hat der Coach deshalb nicht verloren. In Sachen Ziele hält man nichts von Tiefstapeln.

Eine spezielle Situation gibt es für den alten Hasen im Team, Quarterback Sean Shelton. Der leitete auch in der „perfekten Saison 2019“ seine Jungs auf dem Feld an: „Für mich ist es wichtig, bei einem neuen Kapitel der Raiders-Geschichte mitzuhelfen. Ich bin der ,Opa‘ der Mannschaft, das ist neu für mich.“ Privat erlebt der US-Amerikaner eine neue Rolle als Vater: „Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung, das Leben hat sich sehr verändert.“

Corona: Die Spiele werden vorerst ohne Zuschauer stattfinden. Was die Spieler betrifft, gilt „Alarmstufe Rot“, wie Trainer Herron bestätigte: „Wir testen so oft und so viel, wie es geht. Wir wollen auch verhindern, dass unsere Spieler aufgrund von ,K1‘ in Quarantäne müssen. Das hat die Coaching-Kultur natürlich verändert.“ Die FFP2-Maske gehört zur Standardausrüstung, ebenso stehen der Abstand und das Verhalten in der Kabine im Fokus. Das sei eine Pille, die man nun schlucken müsse, und eine Herausforderung, die man zu 100 % annehme. Herron: „Footballer haben mit der Disziplin weniger Probleme.“