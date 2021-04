Corona und Vereinssport: Heimische Verbände harren weiter der Dinge

Noch gilt das nicht für den Westen, aber vor allem die Vorsicht des als moderat geltenden Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig könnte einen Fingerzeig für die kommenden Wochen geben. Derzeit heißt es noch, dass Jugendsport in Vereinen betrieben werden darf – ohne Kontakt und outdoor. Und derzeit dürfen sich tagsüber auch noch vier Erwachsene mit sechs minderjährigen Kindern aus zwei Haushalten treffen – aber wie lange noch? „Noch ist im Westen alles möglich“, meint Tirols Tennispräsident Walter Seidenbusch und schränkt ein: Single-Matches und Doppel mit Personen aus einem Haushalt können stattfinden, im Osten sind Doppel ab heute verboten. Für die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft (Mitte Mai) wurde vorerst noch keine Verschiebung bekannt gegeben – man warte auf die neue Verordnung, heißt es. Der Zeitrahmen könnte sich nach hinten verlängern so wie auch im Amateurfußball. In Kärnten hat man die Meisterschaft zwischen Landesliga und 2. Klasse bereits abgesagt, was in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen wurde – Konsequenz: Es gibt heuer Aufsteiger, aber keine Absteiger. Nicht so in Tirol, wo TFV-Präsident Sepp Geisler an eine Fortsetzung glaubt. „Ich denke, dass wir bis 30. Juni Spielraum haben. An eine Absage denke ich nicht, denn dann nehmen wir den Leuten auch noch diese Hoffnung.“ Die Aussicht auf einen Trainingsstart der Erwachsenen Anfang Mai schwindet zusehends, vom Tisch ist er derzeit noch nicht.