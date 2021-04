Direktor im Burgenland nach Posting gekündigt: Unterrichtet weiter

Der Direktor einer Privatschule im Burgenland, der im vergangenen Herbst als Reaktion auf das Attentat in Wien „Refugees Welcome!“ gepostet hatte, war von der Diözese Eisenstadt entlassen worden - unterrichtet nun aber an einer anderen Schule. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA einen Bericht der „Salzburger Nachrichten“ und erklärte, dass es sich um einen Bundeslehrer handelt, der seine Lehrverpflichtung erfülle.