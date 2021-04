Die Slowakei hat eine neue Regierung

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova hat am Donnerstag im Präsidentenpalast in Bratislava die Regierung des neuen Premiers Eduard Heger ernannt. Heger ersetzt Ex-Ministerpräsident Igor Matovic, der Finanzminister wurde. Matovic war am Dienstag zurückgetreten, um eine fast einmonatige Regierungskrise zu lösen, in der zwei kleinere Koalitionsparteien der Vier-Parteien-Koalition seinen Rücktritt gefordert hatten und zahlreiche Minister zurückgetreten waren.