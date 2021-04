Schwazer Handballer sind heiß auf die ersten Play-off-Punkte

Schwaz – Nach dem Fehlstart in die Bonusrunde der spusu-Liga will Sparkasse Schwaz Handball Tirol die Flucht nach vorne antreten. Die Mini-Krise nach dem Cup-Aus gegen Hard wurde am Montag mit der 27:30-Heimniederlage gegen UHK Krems prolongiert und soll nun schnellstmöglich enden. Morgen (20.15 Uhr, live laola1.at) sind die Adler auswärts gegen Westwien heiß auf die ersten Punkte in den Play-offs. Die Erinnerungen an die Wiener sind gut, qualifizierte man sich doch beim 28:27-Erfolg Anfang März in der Osthalle endgültig für die Bonusrunde.