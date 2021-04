Song Contest in Rotterdam als Testfall mit Publikum

Der 65. Eurovision Song Contest soll im Mai in Rotterdam doch mit Publikum stattfinden - zumindest mit einer begrenzten Zahl. Das teilten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag mit. Die Regierung in Den Haag hatte zuvor angekündigt, dass der ESC zum Testfall gemacht werde. Im Rahmen eines Forschungsprojektes werde untersucht, ob und wie in Coronazeiten Ereignisse mit Publikum sicher organisiert werden können.