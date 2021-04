„Tiroler Blumenwiesn“: Naturnahe Wiesen sollen im ganzen Land sprießen

Christian Angerer (Maschinenring), LHStv. Josef Geisler und Hannes Gschwentner (NHT, v. l.) pflockten ein neues „Blumenwiesn“-Schild ein. Die Blühfläche in der Reichenau betreut Andrä Hackl (l. u.).

Innsbruck – Noch wirkt die Wiese inmitten einer Wohnanlage in der Reichenau eher unansehnlich. Doch bald schon wird es hier, wie im Vorjahr, kräftig blühen, summen und surren. Die Pilotfläche ist Teil des Projekts „Tiroler Blumenwiesn“, das in ganz Tirol insektenfreundliche Blühflächen schaffen möchte – ob in Privatgärten, auf landwirtschaftlichem Grund oder entlang von Straßen.