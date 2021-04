Kals: Nein zu Kraftwerk Haslach beantragt

Kals a. Gr. – Es ist mehr als zehn Jahre her, dass die Gemeinde Kals begann, um die Genehmigungen für ein Kraftwerk am Kalserbach anzusuchen. Mindestens genauso lang wird das Projekt „Haslach“ von Umweltschützern bekämpft, so zum Beispiel vom WWF und vom Verein Erholungslandschaft Osttirol (VEO). Die Gemeinde hält am Projekt fest, doch auch die Gegner lassen nicht locker. Gestern haben sie eine neue naturschutzfachliche Stellungnahme bei der Genehmigungsbehörde des Landes eingereicht und beantragen die Ablehnung des Projekts.