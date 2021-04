Gelingt Vinales der zweite Coup? Der werdende Papa stapelt tief

Die Nummer 12 der MotoGP will auch am Ostersonntag auf dem ersten Platz stehen: Yamaha-Star Maverick Viñales (ESP).

Ein zweiter Sieg im zweiten Rennen wäre für Viñales eine Bestätigung seines Könnens. Aufgrund von Landsmann Marc Márquez, der alles überstrahlt, vergisst man oft auf den 26-Jährigen, der als eines der größten Talente der elitären Rennserie gilt. Der regelmäßige Erfolg fehlt dem ehrgeizigen Piloten. Das soll – unglaublich, aber wahr – an seinem mangelnden Selbstvertrauen liegen. Er traut sich in entscheidenden Momenten nichts Großes zu. Damit bremst er sich oft selbst aus, gilt als „Trainingsweltmeister“.

Im Ducati-Lager sieht man den verpassten Auftakterfolg ohne Kopfschmerzen. Auch den (zu) schnell abbauenden Hinterreifen will man rechtzeitig unter Kontrolle bekommen. Zumindest Pole-Position-Mann Bagnaia (ITA) glaubt, den Schlüssel gefunden zu haben: „Wenn ich in der ersten Kurve wieder Erster bin, werde ich etwas versuchen. Ich habe mich in den vergangenen Tagen gefragt, ob es besser gewesen wäre, wenn ich die Reifen mit einer langsameren Pace besser gemanagt hätte, um am Schluss ganz oben zu stehen. Der Wind hat das Seinige dazu beigetragen. Aber die Strecke entspricht unserem Bike – das macht uns zuversichtlich.“