Prozess um Mordversuch an Familie in Ried im Finale

Im Prozess gegen einen 22-Jährigen, der im Juli 2020 im Bezirk Schärding versucht haben soll, seine Ex-Freundin und deren zwei Kinder zu töten, sind am Donnerstag die Schlussplädoyers gesprochen worden. Am späten Vormittag haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen. Sie müssen entscheiden, ob es sich um schwere Körperverletzungen oder Mordversuche gehandelt hat, und, ob der Mann freiwillig vom Versuch zurückgetreten ist. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

Der Mann, dem bis zu lebenslange Haft droht, soll zuerst die Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Danach habe er laut Anklage die gemeinsame zehn Monate alte Tochter und seinen fünfjährigen Stiefsohn in eine mit Wasser gefüllte Badewanne gesetzt und einen angesteckten Toaster hineingeworfen. Als der Schutzschalter fiel, soll er zwei Camping-Gaskartuschen geöffnet haben. Weil das Baby so laut schrie, wurde aber die Mutter wieder wach und verhinderte Schlimmeres. Beim Prozessauftakt am Dienstag hatte sich der Mann nicht schuldig bekannt, er habe seine Ex nur erschrecken wollen.