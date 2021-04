Über legale Sexportale zu Kinderbildern: Tiroler vor Gericht

Innsbruck – Mit gesenktem Haupt betrat ein Tiroler am Landesgericht den Verhandlungssaal zum Prozess wegen Kinderpornografie. Richter Norbert Hofer erklärte der Alleinstehende, dass er jahrelang legale Erwachsenenpornografie im Internet konsumiert habe. Dabei seien später immer öfter Bilder von Unmündigen aufgepoppt. Diese Bilder hätte der Tiroler besser nie geöffnet. Schon bald hat der Angeklagte per Google und Co. aber selbst nach solchen Bildern gesucht.