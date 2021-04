Der FC Wacker Innsbruck ist bereits zum Siegen verdammt

Innsbruck – „Wir haben sieben Spiele im April und wollen so viele wie möglich gewinnen“, legt Marco Holz die Wacker-Latte für die kommenden Wochen bewusst hoch, „weil wir uns keine Ausrutscher mehr leisten können“. Heißt im Klartext, dass die Schwarz-Grünen heute ab 18.10 Uhr (live ORF Sport +) mit einem Heimsieg gegen Amstetten eine Serie starten müssen. Aber aufgepasst – die von Joachim Standfest trainierten Niederösterreicher kommen mit dem Selbstvertrauen von zuletzt vier gewonnenen Ligaspielen in Serie ins Tivolistadion. Darunter auch ein 2:0-Erfolg gegen Tabellenführer Lafnitz.

„Es braucht eine Top-Leistung, hohe Intensität und volle Konzentration“, sind sich Holz und sein Trainer Daniel Bierofka einig, dass auf den FC Wacker am heutigen Karfreitag ebenso ein Kraftakt wartet wie drei Tage später am Ostermontag gegen BW Linz. Daher stand in der Länderspielpause auch Regeneration auf dem Programm. Auf einen Punktefahrplan im heißen April wollte sich Biero­fka nicht einlassen. „Da kann ich nur verlieren. Da bemüh’ ich lieber die Floskel, wir schauen nur von Spiel zu Spiel.“