Großer Fabrikbrand in Wien-Liesing

Ein Großbrand einer Firma (Fleischerei Radatz) in der Erlaaer Straße 187 in Liesing hat am Donnerstagabend die Wiener Feuerwehr auf Trab gehalten. Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Die Einsatzkräfte bemühten sich laut Sprecher Jürgen Figerl, ein Übergreifen des Dachbrandes auf benachbarte Objekte sowie andere Gebäudeteile zu verhindern. Kurz vor 20.00 Uhr war das Feuer noch nicht unter Kontrolle, Verletzte waren vorerst nicht zu beklagen.