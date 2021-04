In Taiwan ist am Freitag ein Zug in einem Tunnel entgleist. Es werden mindestens vier Tote und mehr als 20 Verletzte befürchtet, teilte die Feuerwehr mit. Der Zug, der zur Küstenstadt Taitung fuhr, kam in einem Tunnel nördlich von Hualien von den Schienen ab. Einige Wagen stießen daraufhin gegen die Wand des Tunnels. Im Zug sollen sich 350 Passagiere befunden haben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters Freitag früh.