In letzter Sekunde vor Fels in Sicherheit gebracht: „Der Lärm hat mich geweckt“

Neustift im Stubaital – Christian Rainer schreckte aus dem Schlaf hoch. Es war kurz nach zwei Uhr, Freitagfrüh. „Der Lärm hat mich geweckt“, sagt er. Der Mann stieg aus dem Bett, trat zum Fenster des Schlafzimmers im ersten Stock seines Wohnhauses, das in Scheibe, einem Ortsteil von Neustift im Stubaital, steht. „Ich habe rausgeschaut. Am Hang, bei den Fangnetzen, schlugen Funken. Es wirkte wie ein Feuerwerk. Dann habe ich irgendetwas auf mich zukommen sehen.“ Rainer brachte sich in Sicherheit, drehte sich weg. Wenige Augenblicke später traf ein tonnenschwerer Felsen das Gebäude. Der fünf mal drei Meter große Brocken schlug in der Fassade ein. Die Wand eines Raumes im Parterre wurde komplett, jene des Zimmers, in dem sich Rainer aufhielt, zum Teil durchbrochen.