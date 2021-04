Pop-Up-Radwege führen laut Studie zu mehr Radverkehr

In der Corona-Pandemie haben zahlreiche Metropolen auf Pop-Up-Radwege gesetzt, bei denen Fahrradfahrer vorübergehend eine Fahrbahn-Spur oder ein Parkstreifen nutzen können. Nicht nur in Wien gab es heftige Debatten darüber, ob es sich dabei nur um teure Symbolpolitik handelt oder damit mehr Menschen vom Auto oder öffentlichen Verkehr umsteigen. Eine im Fachjournal „PNAS“ veröffentlichte Studie legt nun nahe, dass Pop-Up-Radwege tatsächlich zu deutlich mehr Radverkehr führen.

Für ihre Untersuchung haben Sebastian Kraus und Nicolas Koch vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) die Daten von 736 amtlichen Fahrrad-Zählstationen in 106 europäischen Städten - inklusive Wien - sowie Daten des Monitorings des Europäischen Radfahrerverbands zu den „Corona-Radwegen“ genutzt. Störfaktoren wie die grundsätzlich höhere Motivation, in Zeiten der Pandemie mit dem Rad statt mit der U-Bahn zu fahren, oder Unterschiede bei Bevölkerungsdichte, Dichte des Öffi-Netzes, Topografie oder Wetter wurden herausgerechnet.