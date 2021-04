Riesiger Felsblock stürzte gegen Haus in Tirol

Ein mehrere Meter hoher Felsblock ist in der Nacht auf Freitag in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) in ein Wohnhaus gestürzt. Der Felsblock, der sich gegen 2.00 Uhr gelöst hatte, blieb in der Hauswand stecken. Verletzt wurde niemand, es mussten jedoch insgesamt 14 Personen aus den umliegenden Häusern evakuiert werden, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA Medienberichte.