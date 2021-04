Wieder keine Masken und kein Abstand: Tirols größte Party geht weiter

Schon am Nachmittag war auf der Innpromenade einiges los. Am Abend feierten erneut rund 500 Menschen am Sonnendeck.

Innsbruck – Die Polizeirazzia am Mittwochabend am Innsbrucker Sonnendeck blieb offenbar ohne Wirkung: Wie Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken belegen, ging die große Party an der Innpromenade hinter der Universität bereits am Abend nach der Aktion scharf weiter. Im Internet dokumentiert sind zahlreiche junge Menschen, die am Donnerstag in der Abenddämmerung feiern, tanzen, sich unterhalten und dabei weder die Abstände einhalten noch Masken tragen. In der bei Studenten beliebten App „Jodel“ berichteten viele Nutzer über laute Musik, die vom Innufer kam.