Nach der Osterruhe geht es für Auer in der DTM endlich los

Innsbruck – Vor einem Jahr wusste man im Motorsport so gar nicht, was kommen würde. Die Welt stand aufgrund der Corona-Pandemie still – nur im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) deutete sich ein großer Umbruch an. Wenn nach Ostern nun die Testfahrten für die neue Saison beginnen, ist es ein Neustart in eine neue Ära. Und das Gleiche trifft auf Lucas Auer zu, der nicht nur mit seiner Rückkehr zu Mercedes viel Staub aufwirbeln will.