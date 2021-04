Pädagogen zu Impfplan: „Säule der Gesellschaft einfach ignoriert“

Innsbruck – Die Zurückstellung bei den Corona-Impfungen hat für einige Kindergartenpädagogen offensichtlich das Fass zum Überlaufen gebracht: „Es ist schon sehr irritierend, wie eine wichtige Säule der Gesellschaft einfach ignoriert wird. Der elementarpädagogische Bereich wird permanent hintangestellt. Nicht nur dass wir nicht zu den systemrelevanten Berufen zählen, jetzt werden wir auch noch bei den Impfungen hintangereiht“, sagt die Leiterin eines Kindergartens aus dem Bezirk Land. Sie will nicht genannt werden, um „mit der Gemeinde keine Probleme zu bekommen“. Doch fühlt sie sich von vielen anderen Kindergartenleitungen in ihrer Einschätzung bestätigt, in deren Namen sie spricht.