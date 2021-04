Caritas-Chef will Entschuldigung des Kanzlers wegen ÖBAG

Caritas-Präsident Michael Landau zeigt sich ob der bekannt gewordenen Chat-Protokolle von ÖBAG-Chef Thomas Schmid „irritiert“. Diese dokumentieren neben der umstrittenen Postenvorbereitung auch Druck der damaligen ÖVP-FPÖ-Regierung auf die katholische Kirche. Landau forderte am Freitag im Ö1-Magazin „Saldo“ eine öffentliche Entschuldigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

In den Chats geht es unter anderem auch um ein berufliches Treffen Schmids als Generalsekretär im Finanzministerium mit seinem Gegenüber in der katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka zur Abschaffung von Steuerprivilegien. „Ja super. Bitte Vollgas geben“, schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Vorfeld an Schmid. Andere Kurznachrichten drehen sich um die umstrittenen Vorgänge, die zur Bestellung von Schmid zum ÖBAG-Alleinvorstand geführt haben.