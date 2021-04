Richter-Engpass in Tirol wurde erfolgreich abgewehrt

Richter als Säule des Rechtsstaates: Ausreichender Personalstand und gute Ausbildung sind Basis für Qualität in der Rechtsprechung.

Innsbruck – Das Richteramt zählt in der Gesellschaft zu den angesehensten Berufsständen. Da möchte man kaum glauben, dass es in diesem Bereich der Justiz eine Art Personalknappheit geben könnte. Die rigorose Bundes-Budgetpolitik gegenüber der Justiz und ungewöhnlich viele Pensionsantritte führten jedoch dazu, dass die Richtervereinigung schon vor Jahren warnte, dass Abgänge aufgrund von Ruheständen nicht mehr ausgeglichen werden könnten, sollten nicht schon bald vermehrt Richteramtsanwärter ausgebildet werden.

Eine Herausforderung, die auch das Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) erkannte. Schließlich ist keiner der 245 RichterInnen im Sprengel – 172 davon allein in Tirol – verzichtbar, wenn die Erledigung von Verfahren weiterhin in gewohnter Qualität und Schnelligkeit vonstattengehen soll.

OLG-Präsident Klaus Schröder kann nun auf Anfrage der TT zum vorausgesagten Richtermangel erstmals Entwarnung geben: „Seit 2019 agieren wir hier nachhaltig, um Engpässe abzuwehren. Jetzt ist der Durchbruch gelungen.“ Dabei streut Schröder der Grünen-Justizministerin Alma Zadić Rosen: „Auf unseren Hinweis, dass wir in ein schwarzes Loch hineinfallen könnten, gab es grünes Licht, Stellen temporär überzuleiten – aus eigenem Budget. So konnte die Zahl der Richteramtsanwärter überzogen werden und diese allenfalls schon in einem früherem Ausbildungsstadium eingesetzt werden.“