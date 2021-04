Doku zu alternativer Lernform sucht Spenden

Im Jahr 2020 ist das Thema Homeschooling aufgrund der Pandemie vermehrt in den Fokus geraten. Doch auch davor haben sich Menschen dazu entschieden, ihre Kinder fernab der Schule zu unterrichten. Das bedeutet aber nicht immer, dass das Lernen zu Hause passiert. So gibt es in Österreich einige freie Initiativen, die diese Aufgabe übernehmen. Mit einer davon beschäftigt sich die Salzburger Filmemacherin Sophie Huber-Lachner. Zum Projektabschluss setzt sie nun auf Crowdfunding.