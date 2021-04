Richtig oder Falsch? Mythen-Check zur privaten Gesundheitsvorsorge

Wien – Schon seit Jahren steigt die Nachfrage nach privater Gesundheitsvorsorge. Anlässlich des Weltgesundheitstages überprüften Petra Witzmann und Sonja Ebhart-Pfeiffer, Finanzexpertinnen und Vorstandsmitgliede­r des Österreichischen Verbandes Financial Planners, gängige Mythen zu diesem Thema.

✔️ Richtig: Beitragszahlungen steigen durch das Niedrigzinsumfeld. Ebhart-Pfeiffer empfiehlt allen, die Interesse an einem Abschluss haben, diesen noch vor dem Juli zu machen, da ab dann die Prämien steigen. Wichtig auch: Verbleibt jemand sein Leben lang im selben Tarif, ändere sich nichts an der Prämie und es erfolgen nur Anpassungen aufgrund der Inflation und des medizinischen Fortschritts.

❌ Falsch: Nur Erwachsene sind zusatzversichert. Ebhart-Pfeiffer empfiehlt, das Kind bereits von Geburt an zu versichern, nicht erst ab Entlassung aus dem Krankenhaus. Bereits für die Basis-Impfungensowie etwaige Medikamente, die vom Zahnen bis zum ersten Schnupfen benötigt werden, rentiere sich der so genannte Baby-­Zusatz. Mit 25 Euro pro Monat und Kind sei man hier schon gut dabei und es ist möglich, Leistungen von ungefähr 2500 Euro pro Jahr in Anspruch zu nehmen.