Auch heuer wieder späterer Notenschluss an Schulen

Die Beurteilungskonferenzen an den Schulen werden wie bereits im Vorjahr auch heuer wieder in die letzte Schulwoche verschoben. Das wird in einer Novelle der Covid-19-Schulverordnung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) festgehalten. Ebenfalls in der Verordnung detailliert geregelt wird die bereits gehandhabte Testpflicht an den Schulen - ausgenommen davon sind genesene Schüler, Erleichterungen gibt es für Kinder mit Behinderungen.