Gespräche mit Iran über US-Rückkehr zum Atomdeal

Auf Einladung der Europäischen Union haben Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Chinas, Russlands und des Iran am Freitag über die mögliche Rückkehr der USA in das Wiener Atomabkommen von 2015 beraten. Die Online-Konferenz begann am Vormittag, wie Diplomaten bestätigten. Bei den Gesprächen soll es zudem um die „vollständige und wirksame Umsetzung des Abkommens durch alle Vertragspartner“ gehen, so der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstagabend.