Drei ÖRV-Boote in Varese im EM-Vorfeld um Olympia-Tickets

Einer-Ruderin Magdalena Lobnig hat schon vor mehr als eineinhalb Jahren bei den Heim-Weltmeisterschaften in Linz-Ottensheim einen Olympia-Quotenplatz geholt. Nun könnte sie in Österreichs Aufgebot für Tokio 2021 Gesellschaft erhalten. Drei Bootsbesatzungen bemühen sich ab Ostermontag in Varese in Italien in der dreitägigen europäischen Kontinental-Regatta um Tickets für die Spiele. Ab Freitag nächster Woche finden ebendort die Europameisterschaften u.a. mit Lobnig statt.