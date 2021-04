„Triage“-Sager von Stadträtin Elisabeth Mayr sorgt für Ärger

Innsbruck – Trotz Millioneninvestitionen in die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Innsbruck fordert die zuständige Stadträtin Elisabeth Mayr, für die kommenden Jahre vorgesehene Ausbauprojekte vorzuziehen. Mayr warnt vor einer „Triage am Mittagstisch“ in gewissen Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt.