Papst besuchte Impfstelle für Arme und Obdachlose im Vatikan

Am Karfreitag hat Papst Franziskus die Audienzhalle Paul VI. im Vatikan besucht, in der Obdachlose und Menschen in finanziellen Schwierigkeiten geimpft werden. Der Papst begrüßte die Ärzte und die Krankenschwestern, die die Obdachlosen immunisierten. Er sprach mit den Menschen, die auf die Impfung warteten, berichtete die vatikanische Pressestelle.