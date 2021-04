Petition mit Bus von Hauptbahnhof zu HTL belohnt

Innsbruck – Über 300 Schülerinnen und Schüler der HTL Bau und Design in Innsbruck unterschrieben – in Zeiten von Distance Learning bzw. Schichtbetrieb – händisch eine Petition, in der sie eine verbesserte Öffi-Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und ihrer Schule forderten und zugleich konkrete Lösungsvorschläge formulierten. Im Februar wurde diese Petition an LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) übermittelt.