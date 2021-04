Debatte um Solidarität im EU-Impfstoffstreit geht weiter

BioNTech/Pfizer-Impfdosen in einer Klinik in Ankara. In der EU war um die Verteilung von 10 Mio. vorgezogenen Dosen ein Streit entbrannt.

Die internationale Presse geht mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hart ins Gericht. So schreibt das Online-Portal Politico (Brüssel): „Kurz (...) war nicht in der Lage, zusätzliche Impfdosen für sein Land zu sichern; er hat die bedürftigen Länder verraten, die ursprünglich seine Bemühungen unterstützten; und er hat seine eigenen Bestrebungen untergraben, ein Anführer der in Europa dominierenden politischen Mitte-rechts-Familie zu werden“. Politico zitiert auch einen (namentlich nicht genannten) EU-Diplomaten mit der Aussage, dass der österreichische Bundeskanzler nun eine „Persona non grata“ für die meisten Mitgliedsstaaten sei. Die Financial Times (London) zitierte ebenfalls EU-Diplomaten: „Wien hat die Auseinandersetzung verloren, hat das Wohlwollen verloren und hat mit seinen Possen Freunde verloren.“