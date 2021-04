125 Anzeigen nach Demo in Innsbruck: „Pfefferspray nach Tritten eingesetzt“

Der Schwarze Block war bei der Demo dabei. Laut Nehammer hielten sich seine Anhänger nicht an die Anordnungen der Exekutive.

Innsbruck – Die Demonstration „Grenzen töten – gegen Abschiebung und für die Aufnahme von geflüchteten Personen“ lief am 30. Jänner in der Landeshauptstadt komplett aus dem Ruder. Die Polizei schritt ein, es hagelte Anzeigen. SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim wollte deshalb von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer parlamentarischen Anfrage wissen, wie es dazu kommen konnte. Die Antwort liegt jetzt vor.