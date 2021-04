Massendemo in Brüssel endet mit Gewalt

Nach heftigen Ausschreitungen bei einem illegalen Massentreffen in einem Park in Brüssel hat Belgiens Ministerpräsident Alexander De Croo diese als „völlig inakzeptabel“ verurteilt. In einem Statement auf Twitter kündigte er am Freitag Unterstützung für verletzte Polizisten an. Wie die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstagabend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete, wurden bei dem Einsatz in dem Park unweit des Stadtzentrums mindestens 26 Beamte verletzt.