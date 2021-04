3900 Euro pro Quadratmeter: Leistbares Eigentum in Innsbruck sucht Käufer

In der Hans-Maier-Straße bietet die Stadt für Innsbrucker Eigentumswohnungen um 3900 Euro pro Quadratmeter an.

Innsbruck – „Leistbare Eigentumswohnungen in Innsbruck“ – klingt wie ein Widerspruch in sich. Genau das bietet die Stadt Innsbruck nun aber an, um junge Menschen und die so genannte Mittelschicht in der Landeshauptstadt zu halten. Aufgrund der nahezu unleistbaren Preise für Eigentumsobjekte ab 6000 Euro pro Quadratmeter wandern immer mehr Innsbrucker ins Umland ab.