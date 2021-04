Das Pillerseetal ist digital in der Schweiz zu Gast

Fieberbrunn – Das Sport Tourismus Forum in St. Gallen in der Schweiz ist seit Jahrzehnten der Treff für Entscheidungsträger aus Tourismus, Sport, Sponsoren und Medien. Beim größten digitalen Event der Branche präsentierte der TVB Kitzbüheler Alpen PillerseeTal das „Geheimnis des Steinbergkönigs“ dem interessierten Publikum.

Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit wurde im Sommer vergangenen Jahres „Das Geheimnis des Steinbergkönigs“ im Pillerseetal eröffnet. „In der Konzeption dachte natürlich noch niemand an Corona, aber es hat sich gezeigt, dass unsere Rätsel-Rallye auch 100 % Corona-tauglich ist. Das hat uns im letzten Jahr tatsächlich geholfen“, erklärt TVB-Geschäftsführer Armin Kuen. Als weiteren wichtigen Punkt führt Kuen an, dass die Gäste in acht Station des Steinbergkönigs die Highlights der Region entdecken und dadurch auch die wichtigen Leistungsträger eingebunden wurden.